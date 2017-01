0 SHARES Delen Tweet

Jordy de Wijs speelt de rest van dit seizoen voor Excelsior. Hij komt voor zes maanden over van PSV.

De uit eigen jeugd afkomstige De Wijs was de afgelopen anderhalf jaar sterkhouder bij Jong PSV in de Jupiler League. Dit seizoen speelde hij 12 duels voor de beloften, waarin hij 2 maal scoorde. Bij Excelsior hoopt De Wijs zich in de Eredivisie verder te ontwikkelen. Vorig jaar speelde hij tegen De Graafschap als invaller zijn eerste en vooralsnog enige eredivisieduel. De Wijs debuteerde in PSV 1 tijdens de UEFA Champions Leaguewedstrijd tegen VfL Wolfsburg. Dit seizoen kwam daar een wedstrijd tegen Atlético Madrid bij.