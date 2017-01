0 SHARES Delen Tweet

De wegen van Adham El Idrissi en Ajax scheiden per direct. De aanvaller die uitkomt in de jeugd van de Amsterdammers tekende in 2015 een driejarig contract maar aan die samenwerking komt nu een eind.

In Ajax U19 scoorde hij aan de lopende band totdat een blessure roet in het eten gooide. De Ajacied raakte op een zijspoor en was al op proef bij FC Utrecht toen een nieuwe blessure optrad. “Hij had geen toekomst meer bij Ajax en hoopt nu snel een nieuwe club te vinden. Hij is op de goede weg”, aldus de belangenbehartiger van El Idrissi.