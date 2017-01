0 SHARES Delen Tweet

Het is de vraag of de toekomt van Jetro Willems nog lang in Eindhoven ligt. Naar verluidt wil het Franse Olympique Marseille hem op korte termijn overnemen. Dit weet de Franse sportkrant L’Equipe vandaag te melden.

Willems is zeker niet de enige optie voor Marseille. Ook Theo Fernandez van Atlético Madrid is op het lijstje gezet, maar hij is al verhuurd aan Deportivo Alavés en dat vergroot de kansen van Willems. Het is onduidelijk voor welk bedrag hij eventueel mag vertrekken uit Eindhoven.