0 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat Ricardo Kishna alweer voor een nieuwe stap in zijn carriere staat. De vleugelaanvaller ruilde in 2015 Ajax in voor Lazio Roma maar wist daar nooit een grote indruk te maken. Nu is bekend dat het Turkse Galatasaray voor hem in de markt is. Dit weet het medium Calcio Mercato te melden.

Ondanks dat Kishna niet echt vaak in actie is gekomen bij Lazio, is Galatasaray wel bereid om meer te betalen dan de Italianen deden aan Ajax. De club uit Turkije zou denken aan een bedrag tussen de vijf en zeven miljoen euro.