Ajax nam aan het begin van dit seizoen Hakim Ziyech voor een bedrag van elf miljoen euro over van FC Twente. In de deal heeft het kamp van de aanvallende middenvelder bedongen dat hij in de teokomst mag vertrekken voor een transfersom van 25 miljoen euro. Dit weten Turkse media vandaag te melden.

Of we het bovenstaande nieuwtje moeten geloven is niet helemaal duidelijk, maar Ziyech maakt er in ieder geval geen geheim van dat hij een zogenaamde ‘broodvoetballer’ is. Onlangs weigerde hij een snel vertrek bij Ajax uit te sluiten en stelde hij dat hij openstaat voor een avontuur in Europa.