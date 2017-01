1 SHARES Delen Tweet

De kans is groot dat Memphis Depay zich over enkele dagen speler van Olympique Lyon mag noemen. Dit zegt de eigenaar van de Franse topclub genaamd Jean-Michel Aulas, in een gesprek met de krant Le Parisien. Er is al een persoonlijk akkoord bereikt tussen Memphis en de club.

“Dat klopt, Memphis zelf wil heel erg graag naar onze club komen. Maar de vraagprijs van United (twintig miljoen euro, red.) is nog wel een obstakel, zoveel willen we niet betalen. We blijven het wel proberen en zullen met een nieuw bod komen.” De Fransen hopen duidelijk dat United wat water bij de wijn wil doen.