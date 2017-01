0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft Thulani Serero aangeboden bij Standard Luik. De club verkocht onlangs Adrien Trebel en is nu opzoek naar nieuwe middenvelders. Standard heeft het aanbod van Ajax direct afgewimpeld. Dit weet het medium La Dernière Heure vandaag te melden.

De 26-jarige Serero is er onder trainer Peter Bosz nooit aan te pas gekomen bij de Amsterdammers. Hij speelde dit seizoen pas twee wedstrijden voor jong Ajax. Onlangs werd hij nog gelinkt aan Engelse clubs, maar de speler komt niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Serero werd in het verleden ook al eens in verband gebracht met de Rouches. Eerder kon de international van Zuid-Afrika naar het Reading van coach Jaap Stam, maar helaas voor beide partijen werd al snel duidelijk dat Serero geen werkvergunning voor Engeland zou kunnen bemachtigen.