Willem van Hanegem heeft genoten van de invalbeurt van Justin Kluivert. De aanvaller maakte zijn de buut tegen PEC Zwolle na een blessure van Amin Younes.

In een gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de voetballegende: ‘Van die invalbeurt werd ik blij. Hij oogt vaardiger dan zijn vader (Patrick Kluivert, red.), al was dat natuurlijk een heel goeie spits. Ik ben wel benieuwd naar de toekomst. Ik denk nog weleens terug aan Jean-Paul Boëtius die in de Klassieker Ricardo van Rhijn alle hoeken van het veld liet zien. Maar nu komen de mensen met grote mappen en de looplijnen en de opdrachten’.