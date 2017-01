0 SHARES Delen Tweet

In de winter vertrok Riecheldy Bazoer voor twaalf miljoen naar VFL Wolfsburg. Hij was niet de enige Ajacied die naar die club kon verkassen. Ze wilden ook een bod doen op Jairo Riedewald. Dit weet de Telegraaf vandaag te melden.

Ajax wilde hem koste wat het kost behouden. Peter Bosz zou hem te belangrijk vinden om te laten gaan. Aan het begin van dit seizoen leek Riedewald de nieuwe nummer zes van Ajax te worden, maar daar kwam verandering in toen Lasse Schöne op die positie wist te overtuigen in het bekerduel met Willem II. Schöne werd een vaste waarde en voor Riedewald restte een plaats op de bank. Want zijn plaats in het centrum van de verdediging was inmiddels ingevuld door Nick Viergever.