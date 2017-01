1 SHARES Delen Tweet

Rick Karsdorp mag zich deze transferperiode in de belangstelling heugen van diverse clubs. Zelf is hij nog niet bezig met een vertrek en zeker niet op zeer korte termijn. In een gesprek met Voetbal International zegt hij er het volgende over.

‘Ik wil niets horen tot het echt concreet is. Blijkbaar is dat het nog niet, anders had ik het wel gehoord.’ Champions League voetbal zou kunnen helpen hem langer te behouden. ‘Als Feyenoord Champions League gaat spelen, is dat zeker een extra reden om te blijven, daar droomt iedere speler van.’