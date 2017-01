0 SHARES Delen Tweet

In de zoektocht naar een nieuwe vleugelspeler is Ajax uitgekomen bij Everton. De Amsterdammers willen zich namelijk versterken met Gerard Deulofeu. Dit weet het medium The Guardian vandaag te melden.

De 22-jarige speelde in het verleden voor FC Barcelona. Bij Everton kan hij niet rekenen op een basisplaats. Ajax wil hem graag overnemen maar heeft uiteraard wel weer te maken met een fikse concurrentie. AC Milan en Middlesbrough zijn namelijk ook geinteresseerd in hem.