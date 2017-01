7 SHARES Delen Tweet

Er is zojuist een opmerkelijk bericht in de Engelse media verschenen. Chelsea zou namelijk Bertrand Traoré terug willen halen van Ajax. Hij zou tot het eind van het seizoen gehuurd worden van de Londense grootmacht.

Chelsea zou onder de indruk zijn van zijn prestaties in Amsterdam. De aanvaller maakte vier goals in dertien wedstrijden en was verantwoordelijk voor één assist.

Mocht Traoré daadwerkelijk terugkeren naar Chelsea dan zou dit erg slecht nieuws betekenen voor Ajax omdat de Amsterdammers al erg krap zitten in hun buitenspelers. Daarnaast staat Anwar El Ghazi voor een vertrek naar het Franse Lille.