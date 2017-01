1 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolberg staat hoog op het lijstje van Manchester United. Ze willen hem in de zomer overnemen van Ajax. Dit weet het medium de Manchester Evening News te melden.

Antoine Griezmann is topprioriteit voor de ‘Mancunians’ maar ze zijn ook opzoek naar een spits voor de toekomst. De Deen scoorde elf keer in 26 wedstrijden voor de Amsterdammers en viel vooral op in de Premier League door zijn hattrick tegen NEC in november.