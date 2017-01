1 SHARES Delen Tweet

Olympique Lyon probeert er alles aan te doen om Memphis Depay deze transferperiode los te weken van Manchester United. Naar verluidt heeft de Franse grootmacht haar bod verhoogt naar zeventien miljoen euro. Dit weet het Franse medium L’Équipe vandaag te melden.

De vraag is of The Mancunians nu wel overstag gaan, want in Engeland gingen geluiden dat United minimaal twintig miljoen euro plus bonussen voor Depay wil ontvangen. Het lijkt er echter steeds meer op dat beide partijen op een akkoord afstevenen.