Slecht nieuws vanmiddag voor Ajax. In de wedstrijd Atletico Madrid O23 – Jong Ajax heeft middenvelder Abdelhak Nouri twee middenhandsbeentjes gebroken. Dit melden de Amsterdammers via haar clubwebsite. Hij is naar verluidt weken niet inzetbaar.

De jonge technicus zal in ieder geval de Eredivisie-duels tegen FC Utrecht en ADO Den Haag aan zich voorbij moeten laten gaan. Ook tijdens de wedstrijden van Jong Ajax tegen Almere City FC en FC Den Bosch zal de 19-jarige voetballer niet inzetbaar zijn.