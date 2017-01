1 SHARES Delen Tweet

Ajax is momenteel in gesprek met twee buitenspelers. Het gaat om David Neres (Sao Paulo) en Gerard Deulofeu (Everton) Beide moeten een aanzienlijk bedrag kosten.

Ajax praat nog altijd met Sao Paulo over David Neres nadat het eerste bod van 10 miljoen euro is afgewezen. Tegelijkertijd praat de club met Everton over koop van Gerard Deulofeu, zoals The Guardian eerder deze week al meldde. Op een eerdere poging in december zou Ajax al ‘nee’ te horen gekregen hebben. Nu zou er toch beweging in zitten, al is er concurrentie. Ook Deulofeu zou meer dan tien miljoen euro moeten kosten.