Arsene Wenger zou erg gecharmeerd zijn van Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena. Dit weet het Spaanse medium Vavel te melden. Eerder was al bekend dat ook Rick Karsdorp in de belangstelling staat van The Gunners.

Het medium is zeer positief over de rol van Vilhena in het elftal van Feyenoord. Men stelt dat Vilhena een grote toekomst voor zich heeft en weet daarbovenop te melden dat de Feyenoorder gevolgd wordt door verschillende grote Premier League-teams. Arsenal zou echter de club zijn met de meeste belangstelling.