0 SHARES Delen Tweet

Roy Makaay en Jan Wouters hebben hun contract bij Feyenoord allebei met een jaar verlengt. Ze zullen dus ook volgend seizoen nog deel uitmaken van de technisch staf van de Rotterdammers. Dit meld de club via haar digitale huis.

“Het is erg prettig werken met deze trainersstaf, waarmee we iets moois aan het bouwen zijn. Dat ging in het eerste seizoen met vallen en opstaan, maar zeker na de bekerwinst is bij iedereen het besef gegroeid dat er nog veel meer in zit”, laat Wouters, die eerder al als trainer op eigen benen stond bij Ajax en FC Utrecht, weten op de website van zijn club.