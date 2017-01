4 SHARES Delen Tweet

Goed nieuws voor Ajax. Everton-trainer Ronald Koeman wil Gerard Deufoleu graag tijdelijk onderbrengen bij een andere club. De Amsterdammers willen hem graag overnemen van de club uit Liverpool.

“Het beste voor Geri is dat hij ergens speelminuten krijgt. Als hij een oplossing vindt waar hij kan spelen, dan is dat geen probleem”, zo gaf Koeman te kennen tijdens een persconferentie. Bij Everton is momenteel in ieder geval geen plek voor Deulofeu.

Ajax heeft wel concurrentie voor hem. AC Milan en Middlesbrough dingen ook naar zijn diensten.