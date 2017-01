0 SHARES Delen Tweet

Vincent Janssen maakt deze tranferperiode vermoedelijk de overstap naar het Turkse Galatasaray. De spits van Tottenham Hotspur komt er Londen niet aan te pas en heeft zijn zinnen gezet op een tijdelijk vertrek. Dit weet Voetbal Internationanal vandaag te melden.

VI meld: “Galatasaray lijkt Vincent Janssen te willen verlossen van zijn lastige situatie bij Tottenham Hotspur. De Turkse grootmacht onderzoekt of het de spits van Oranje op huurbasis kan overnemen van de club waar hij op een zijspoor is beland. Volgens goed ingevoerde Turkse media is het plan dat Janssen een kwartet gaat vormen met Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Garry Rodrigues en dat de Nederlanders Galatasaray op weg moeten helpen naar het kampioenschap. De club is verwikkeld in een titelstrijd met Istanbul Basaksehir en Besiktas en zoekt een scorende aanvaller.”