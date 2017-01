0 SHARES Delen Tweet

Ajax werd de laatste dagen hardnekkig in verband gebracht met Gerard Deulofeu maar een overgang lijkt er niet te komen. De aanvaller van Everton heeft namelijk kenbaar gemaakt geen interesse te hebben in een overstap naar Amsterdam of Wolfsburg. Waarschijnlijk vertrekt hij op huurbas naar AC Milan. Dit weet de Italiaanse voetbaljournalist Gianluca Di Marzio te melden.

Hoogstwaarschijnlijk leent Milan Deulofeu eerst een half jaartje tegen een huursom van 500.000 euro. In de zomer zouden de Italianen de vleugelspits eventueel over kunnen nemen voor een vast transferbedrag van achttien miljoen euro.