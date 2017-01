0 SHARES Delen Tweet

In de zomer van 2015 kwam Memphis Depay voor 30 miljoen over van PSV naar Manchester United. Een succes werd het nooit. Gisteren werd bekend dat hij zijn carriere voortzet bij het Franse Olympique Lyon. De meningen over de vleugelspeler zijn verdeeld. Charlie Nichols, een oud-speler van Arsenal is in ieder geval niet zo positief over hem.

“Ik had afgelopen zomer al geprobeerd om hem te verkopen. Hij is een sierpaard en daar houdt Mourinho niet van”, laat Nicholas weten in gesprek met SkySports. “Hij is een slechte versie van Neymar. Als hij een truc doet, gaat hij de speler niet voorbij omdat hij nog een truc wil doen”, is hij sceptisch.

‘Ik vind het verbazingwekkend dat hij voor zoveel geld vertrekt, het zegt genoeg dat geen enkele club uit de Premier League geïnteresseerd was.” Paul Merson, eveneens een oud-speler van Arsenal, is een stuk positiever over de toekomst van de Nederlander.

“Hij is een jonge speler, die in een slecht draaiend Manchester United terecht kwam. Hij is geen slechte speler, maar het was teveel gevraagd om heel Manchester United te dragen.”