Zakaria Aboukhlal zet in de zomer zijn carriere voort bij PSV. Hij komt over van Willem II en zal een contract ondertekenen tot medio 2020. Hij speelt zijn wedstrijden momenteel in de A1 van de Tilburgse club.

“Dit is geweldig”, zegt Aboukhlal bij PSV TV. “Een contract bij PSV verdien je niet zomaar. Ik hoop snel door te stromen naar Jong PSV, maar eerst moet ik proeven hoe het er hier aan toegaat. In het Philips Stadion spelen is mijn ultieme droom.”