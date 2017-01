1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft in de zoektocht naar een nieuwe vleugelspeler naar voldoende spelers geinformeerd. Naar verluidt staan Gerard Deulofeu, Hirving Lozano, David Neres en Everton Felipe op het lijstje van de Amsterdammers. Laatstgenoemde doet nu een boekje open over de interesse van Ajax.

Vooralsnog dachten we dat Ajax nooit concreet is geworden voor de jonge Braziliaan, maar dat blijkt niet helemaal te kloppen. In gesprek met de media in zijn vaderland onthult Felipe namelijk over de Amsterdammers, FC Porto en het Duitse Hoffenheim: “Van wat ik hoorde waren deze drie ploegen geïnteresseerd. Ajax heeft een bod bij de club neergelegd, waarop er een tegenvoorstel is gedaan. Maar Ajax was niet bereid om dat bedrag te betalen.”