Kasper Dolberg heeft over belangstelling niet te klagen. Eerder deze week werd bekend dat Borussia Dortmund een bod op hem voorbereid en daar is nu ook de belangstelling van Manchester United bij gekomen. Dit weet The Daily Mirror te melden.

De 19-jarige Deen heeft dit seizoen in 28 wedstrijden 11 keer gescoord.