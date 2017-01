Het ziet ernaar uit dat José Fonte deze maand nog gaat vertrekken bij Southampton. Feyenoord-verdediger Terence Kongolo is een serieuze kandidaat om hem op te volgen in het centrum van de verdediging.

Dit weet ‘Southampton Holland’ te melden via Twitter. De centrale verdediger annex linksback heeft bij de koploper uit Rotterdam nog een verbintenis tot medio 2018.

Exclusive: Southampton FC are looking at #Feyenoord defender Terence Kongolo (22) as a possible replacement for Jose Fonte. #SaintsFC pic.twitter.com/gHW7VWQjMd

— Southampton Holland (@DutchSaintsFC) 20 januari 2017