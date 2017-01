0 SHARES Delen Tweet

Davinson Sanchez staat al een gehele tijd in de belangstelling van FC Barcelona. Toch lijken de Catalanen nu hun vizier te hebben gericht op een andere speler. Yerry Mina zou namelijk de overstap moeten maken van Palmeiras naar de Catalaanse grootmacht. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden.

Yerry Mina Ina is een 22-jarige teamgenoot van Ajacied Sánchez bij het nationale elftal van Colombia, heeft een transferclausule in zijn contract staan bij de Braziliaanse kampioen Palmeiras. Wil Barça hem in de aankomende zomer overhevelen, zoals wel de verwachting is, dan dienen de Catalanen slechts negen miljoen euro te betalen. In 2018 is Mina al weer een miljoentje duurder. Naar verluidt moet technisch manager Robert Fernandez nog groen licht geven en kunnen we daarna meer nieuws verwachten.