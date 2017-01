1 SHARES Delen Tweet

Borussia Dortmund heeft zich zojuist versterkt met Alexander Isak. De Duitse grootmacht was ook geinteresseerd in Ajax-spits Kasper Dolberg maar daar kan nu een streep doorheen.

in eigen land wordt hij ‘de nieuwe Zlatan Ibrahimovic’ genoemd. hij leek eerder te tekenen voor Real Madrid, Sterker nog, hij had zelfs een bezoekje gebracht aan het Estadio Santiago Bernabéu en alles leek in kannen en kruiken te zijn voor een deal die miljoenen euro’s zou opleveren voor de werkgever van de spits AIK.