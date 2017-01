0 SHARES Delen Tweet

Ajax en het Everton van trainer Ronald Koeman hebben interesse in een jeugdspeler van Charlton Athletic. Het gaat om de middenvelder Anfernee Dijksteel. Dit weet het medium The South London Press te melden.

Anfernee speelde eerder voor de Amsterdamse amateurclub AFC en vertrok vervolgens naar de Nike Academy, waar hij opgepikt werd door Charlton. In de jeugd van dat team doet hij het dusdanig goed dat hij nu weer een nieuwe transfer zou kunnen maken. We hebben het hier overigens over een 20-jarige voetballer die momenteel nog vastligt tot de zomer van dit jaar.