0 SHARES Delen Tweet

Een mogelijke oplossing voor Ajax inzake de positie van doelman Tim Krul. De sluitpost word dit seizoen gehuurd van Newcastle United maar moet in Amsterdam Andre Onana voor zich dulden. Nu is bekend geworden dat hij mogelijk kan doorverhuurd worden aan Chelsea.

Asmir Begovic, tweede doelman van Chelsea, staat namelijk in de belangstelling van AFC Bournemouth. The Blues zijn bereid om de Bosniër te laten gaan, mits er een waardige vervanger kan worden aangetrokken.

Volgens The Guardian is de Hagenaar een van de kandidaten om de plek van Begovic over te nemen als stand-in van Thibaut Courtois.