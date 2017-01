0 SHARES Delen Tweet

De transfer van Anwar El Ghazi naar het Franse Lille is bijna in kannen en kruiken. Naar verluidt word de overgang de komende 24 uur afgerond. Ajax zou een transfersom van negen miljoen euro voor hem vangen, exclusief bonussen. Dit weet journalist Mike Verweij te melden via zijn Twitteraccount.

Ajax heeft ook een doorverkoopclausule voor hem opgenomen. Het percentage is niet bekend.