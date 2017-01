1 SHARES Delen Tweet

Bert Koomen (20) maakt het seizoen op huurbasis af bij FC Den Bosch. Hij komt voor zes maanden over van Feyenoord.

Koomen is eerstejaars senior en staat tot de zomer van 2018 onder contract bij Feyenoord. In mei 2016 ondertekende de verdediger, die al sinds de E-pupillen voor Feyenoord speelt, zijn eerste profcontract in De Kuip.