Het is niet duidelijk of Jens Toornstra morgen kan meespelen in het bekerduel tegen Vitesse. De middenvelder is namelijk ziek.

‘Jens heeft vandaag wel de analyse over Vitesse bijgewoond, maar is daarna ziek naar huis gegaan. Het is afwachten of hij kan meespelen, daar zullen we donderdag een beslissing over nemen,’ zei trainer Giovanni van Bronckhorst.