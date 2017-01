1 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks is in gesprek met Norwich City over een transfer. Dit weet de BBC vandaag te melden. Ze zouden de linksback deze transferperiode nog willen overnemen van Ajax.

Dijks verloor zijn basisplaats onder Peter Bosz aan Daley Sinkgraven en lijkt gezien de keuzes bij wissels in de eerste seizoenshelft weinig kans te hebben op speeltijd. Ajax kijkt daarnaast ook rond op de transfermarkt voor versterking van de linksbackpositie, zo werd al eerder duidelijk.