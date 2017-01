1 SHARES Delen Tweet

PSV denkt erover om Jefferson Farfán terug te halen naar de Nederlandse Eredivisie. Dit weet het Peruviaanse medium El Bocón te melden. De vleugelspeler zit zonder club nadat hij zijn contract bij Al Jazira liet ontbinden.

Na het vertrek van Luciano Narsingh en Beto is PSV op zoek naar een extra vleugelaanvaller. Hoewel de salariseisen van Farfán volgens El Bocón pittig zijn, is het voor de nummer drie van de Eredivisie een voordeel dat de international transfervrij is. PSV is zeker niet de enige gegadigde voor de rechtspoot. Ook vanuit Rusland, Mexico, China, Peru, Brazilië en de Major League Soccer zou er belangstelling zijn voor Farfán.

Frafan speelde tussen 2004 en 2008 voor de Eindhovenaren.