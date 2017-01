4 SHARES Delen Tweet

Ajax wil er alles aan doen om David Neres deze transferperiode naar Amsterdam te halen. Het grote struikelblok is de transfersom. Zijn club Sao Paulo vraagt namelijk zón twintig miljoen euro voor hem. Ajax heeft al een paar biedingen voor hem gedaan maar deze zijn direct naar de prullenbak verwezen.

De Amsterdammers zouden een transfersom van 20 miljoen euro wel kunnen betalen, maar de vraag is of Marc Overmars dat wil. Overmars zou in ieder geval met de handen in het haar zitten, alhoewel Neres wel de eerste optie van Ajax blijft: de Amsterdammers gaan vól voor een samenwerking met de Braziliaan. De transfermarkt is echter nog maar een paar dagen open en het team van coach Peter Bosz snakt naar nieuw bloed voor op de flanken.

Er is haast geboden bij de Amsterdammers die slap in hun buitenspelers zitten. Helemaal nu Anwar El Ghazi voor een transfer naar het Franse Lille staat.