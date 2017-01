1 SHARES Delen Tweet

Jonathan de Guzman keert graag terug naar Feyenoord. De middenvelder droomt ervan om volgend jaar Champions League-voetbal te spelen met de Rotterdammers. Dit zegt hij in een gesprek met ELF Voetbal.

“Feyenoord blijft altijd speciaal voor me”, zegt De Guzman, die momenteel door Napoli wordt verhuurd aan Chievo Verona. “Het voelt als mijn club. Feyenoord zou voelen als thuiskomen. Ik heb er een toptijd gehad. Nooit zal ik vergeten wat de club voor me heeft betekend. Een officieel afscheid heb ik nooit gehad. De manier waarop ik vertrok lag gevoelig.”

“Maar misschien moest het ook zo zijn dat ik nog geen afscheid heb genomen”, vervolgt De Guzman. “Volgend jaar met Feyenoord in de Champions League? Dat zou echt top zijn. Als ze een keer kampioen kunnen worden, dan is het dit seizoen.” De 29-jarige middenvelder was in de zomer van 2015 al dichtbij een terugkeer naar de Eredivisie. PSV was toen geïnteresseerd. “Ik heb die belangstelling afgewezen. Op dat moment paste het niet om naar PSV te gaan. Het buitenland, dat was mijn ambitie.”

“Achteraf was het misschien een betere optie geweest. Dan had ik dichter bij Oranje gezeten. PSV speelde toen ook nog in de Champions League”, aldus De Guzman, die Feyenoord in 2010 verliet voor Mallorca en sindsdien voor Villarreal, Swansea City, Napoli, Carpi en nu dus Chievo heeft gespeeld.