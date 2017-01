1 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks vertrekt niet naar Norwich City. Dit weet de Telegraaf te melden. De nummer tien van de Championship wilde hem graag overnemen van Ajax en had zelfs al een akkoord met de club over een transfersom van vier miljoen euro. De sterke linksback ziet weinig in een vertrek naar Norwich.

Dijks was gisteren op bezoek bij de club uit Norwich. Toch gaat hij niet in op het aanbod van Norwich, zo vertelt zijn zaakwaarnemer Dick van Burik aan De Telegraaf. “De trainer had ook een goed verhaal, maar uiteindelijk heeft Mitchell toch besloten niet voor Norwich City te kiezen. Het gevoel moet honderd procent goed zijn en dat was het niet. Een club als Norwich verdient ook geen negentig procent.”