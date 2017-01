1 SHARES Delen Tweet

Heerenveen hoopt zich deze transferperiode nog te versterken met Simon Poulsen. Dit weet Tjerkstra Media. De rechtsback hoeft in Eindhoven niet te rekenen op veel speeltijd.

De verdediger liet in de zomer al weten dat zijn toekomst niet bij de regerend landskampioen ligt. De Friezen zouden hem nu uit zijn lijden willen verlossen. De 32-jarige voetballer, die in 2015 transfervrij de overstap maakte van AZ naar PSV, beschikt over een aflopend contract.