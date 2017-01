0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft een bod van Zenith St. Petersburg op Davy Propper afgeslagen. Naar verluidt ging het om een bedrag van veertien miljoen euro. Dit weet de Telegraaf te melden.

Phillip Cocu wil hem in deze fase eigenlijk niet laten gaan. ‘Je hebt ook te maken met wat een speler wil’, zo geeft de PSV coach aan in de ochtendkrant. ‘Bijvoorbeeld als een speler toe is aan een nieuwe uitdaging. In het geval van Davy ligt dat wel wat anders, denk ik. Hij heeft het uitstekend naar zijn zin bij PSV.’