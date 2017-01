5 SHARES Delen Tweet

Marko Vejinovic staat in de belangstelling van zijn voormalige club Vitesse. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

De 26-jarige Servische Nederlander krijgt bijzonder weinig speeltijd in de Rotterdamse Kuip en zelf voelt hij misschien wel wat voor een tijdelijke overstap. Nu Karim El Ahmadi zich echter bij het nationale team van Marokko bevindt zit Feyenoord niet meer zo heel goed in zijn middenvelders. Het officiële standpunt van de Rotterdammers is dan ook dat ze Vejinovic niet kwijt willen.