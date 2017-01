1 SHARES Delen Tweet

Bartosz Kapustka stond afgelopen zomer in de belangstelling van Ajax maar hij koos voor een vertrek naar Leicester City. Die club was bereid om een transfersom van negen miljoen euro voor hem neer te leggen. Nu lijkt hij daar spijt van te hebben want hij komt amper aan spelen toe bij de regerend landskampioen.

Volgens Britse media polsten Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse clubs om hem te huren. Dat was echter niet mogelijk. De jonge middenvelder speelde namelijk wel al in de FA Cup.