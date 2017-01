1 SHARES Delen Tweet

Sam Larsson word al enige tijd gelinkt aan een overstap naar Ajax. Toch is een transfer er nog niet gekomen en lijken de Amsterdammers aan zijn kwaliteiten te twijfelen. Voetbalanalist Yevgeni Levchenko denkt dat Ajax beter voor een ploeggenoot kan gaan van de 23-jarige Zweed. Hij is namelijk gecharmeerd van Arber Zenelli.

In een gesprek met FOX Sport zegt hij dat er meer potentie in hem zit dan in Larsson. Zeneli blonk onder meer al eens uit in een interland tegen Oekraïne, het geboorteland van Levchenko. Laatstgenoemde wist het daarna zeker: ‘Er zit meer rek in Zeneli, dan in Larsson.’