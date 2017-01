1 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks vertrekt toch naar het Engelse Norwich City. Die club wou hem eigenlijk definitief overnemen van Ajax maar daar had de verdediger geen trek in. De Amsterdammers hadden zelfs al een akkoord bereikt over een transfersom van vier miljoen euro.

De ploeg uit de Championship was echter zo gecharmeerd van de Ajacied dat men bleef aandringen op een transfer. Een tijdelijke overstap lijkt uiteindelijk de tussenoplossing voor Dijks.