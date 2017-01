1 SHARES Delen Tweet

Een bizar gerucht vandaag vanuit Frankrijk. PSV zou er namelijk over denken om Karim Rekik terug te halen van Olympique Marseille. De verdediger komt weinig aan spelen toe bij de Franse club en ze zouden willen meewerken aan een vertrek.

Marseille nam Rekik in de zomer van 2015 voor 5 miljoen euro over van Manchester City. Hij speelde 2 jaar op huurbasis voor PSV en was daar een vaste waarde, al was lang niet altijd iedereen even positief over hem.