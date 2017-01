0 SHARES Delen Tweet

Roda JC heeft een poging gewaagd om Thulani Serero over te nemen van Ajax. Naar verluidt lag er een contract voor 1,5 seizoen klaar maar hij ziet weinig in een overstap naar Limburg. Ook zou hij hetzelfde salaris kunnen verdienen als bij Ajax.

Het medium De Limburger zegt er het volgende over: “Op de valreep van het transferwindow hoopt Roda JC nog een gereputeerde speler uit de Eredivisie naar Kerkrade te halen. De club is in gesprek met Ajax-middenvelder Thulani Serero, zo bevestigen goed geïnformeerde bronnen binnen de club. Serero (26) zit op dood spoor in de hoofdstad, omdat trainer Peter Bosz geen gebruik van hem wil maken. De Zuid-Afrikaanse international kwam in 2011 naar Nederland. Hij speelde bijna honderd wedstrijden voor Ajax en was in het laatste kampioensseizoen (2013-14) een van de steunpilaren.”

Zoals eerder vermeld ziet Serero weinig in een overstap en wil hij graag zijn opties afwachten. Dit kan veranderen wanneer er geen andere opties meer voor hem komen.

Bij @rodajckerkrade lag contract voor 1,5 jaar (waarvan optiejaar) klaar voor #Serero maar speler #Ajax ziet dat (vooralsnog) niet zitten — Mike Verweij (@MikeVerweij) 30 januari 2017