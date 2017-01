0 SHARES Delen Tweet

Mitchell Dijks verruilt Ajax de tweede seizoenshelft voor het Engelse Norwich City. Die club bedong geen optie tot koop op hem maar wanneer de club promotie afdwingt is een definitief verblijf een optie. Dit weet de Telegraaf vandaag te melden.

De zaakwaarnemer van de linksback stelt dat zijn pupil niet over wilde gaan tot een definitieve transfer omdat hij niet al te lang op het tweede niveau wil voetballen. Indien hij er in slaagt om met Norwich City te promoveren is het voor Dijks alsnog een optie om een definitieve transfer te maken. Norwich staat momenteel achtste met een forse achterstand op de koplopers.