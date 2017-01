1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft zich versterkt met twee Hongaarse spelers. Het gaat om Scabolcs Schön en Olivér Horváth. Dit maakt de Amsterdamse club zojuist bekend via haar officiele kanalen.

Schön is zestienjarige speler die overkomt van Budapest Honvéd Kft en is een jeugdinternational van zijn land. Horváth is een linksbuiten die afkomstig is van MTK Budapest Ztr. Beide hebben een contract getekend tot medio 2019.