Vitesse heeft concrete interesse in Marko Vejinovic. Dit weet het Algemeen Dagblad en De Gelderlander te melden. De Arnhemse club is opzoek naar versterking voor de middenlinie.

Directeur Joost de Wit wil de belangstelling voor Vejinovic niet bevestigen. ‘We hebben een schaduwlijstje en daarop staan meerdere namen. Dat is altijd zo. Voor elke positie zijn vijf, zes alternatieven. Op namen gaan we nu verder niet in. Door het vertrek van Yeini is het middenveld niet meer voldoende bezet. Dat gat opvullen heeft dus prioriteit.’