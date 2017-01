1 SHARES Delen Tweet

David Neres (19) word hoogstwaarschijnlijk vanavond voor het verstrijken van de transferdeadline gespresenteerd door Ajax. Dit is goed nieuws voor Heerenveen die haar sterkhouder Sam Larsson hiermee weet te behouden.

VI-watcher Freek Janssen vind dat de Amsterdammers een kans laten liggen. “Een speler als Sam Larsson, daar wordt je eigenlijk nooit minder van. Of die het in een keer gaat brengen is natuurlijk ook maar de vraag, alleen dan heeft Younes in ieder geval meteen een geduchte concurrent”, zo vertelde hij in Natafelen.

Ook heeft Ajax het geld in kas. Het is gek dat Ajax zo’n jonge jongen koopt voor vijftien miljoen euro.”